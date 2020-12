Coronavirus: voici le casting du nouveau groupe d’experts qui conseillera le gouvernement

Son nom n’est pas encore officiel (la quête de l’acronyme le plus peps est en cours). Mais la composition des membres semble, elle, arrêtée. La Belgique a « son » nouveau groupe d’experts en charge de suivre l’épidémie et de conseiller le gouvernement.

Pour sortir de la première vague, il y a eu le GEES (groupe d’experts en charge de l’exit strategy). Un comité qui s’est décomposé au fur et à mesure que les chiffres s’amélioraient. Puis c’est la Celeval qui a pris le relais, dont la composition a été revue en septembre pour y inclure des experts d’horizons plus larges (patronat, événementiel, psychologie, économie de la santé). Ils étaient chargés de définir une stratégie de « gestion de risques », mais la sauce n’a jamais pris. Les partisans de mesures plus strictes se sont heurtés aux « rassuristes », qui contestaient la reprise de la transmission du virus. Résultat : une deuxième vague, pire que la première, et une dissolution de la cellule après des démissions en série.