Affaire Mawda: on a assisté à la «théâtralité de l’impunité» durant les deux premières audiences

Le procès de l’affaire Mawda a repris jeudi matin devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, avec les répliques à la plaidoirie de Me Kennes. L’avocat avait plaidé l’acquittement du policier poursuivi pour l’homicide involontaire de la petite Mawda, commis la nuit du 16 au 17 mai 2018 lors d’une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants.

Jeudi matin, Me Ben Khelifa a répliqué à la plaidoirie de Me Kennes, avocat du policier, estimant qu’on avait assisté à la « théâtralité de l’impunité » et que l’on s’était égaré durant les deux premiers jours d’audience. « Des questions secondaires sont venues parasiter le débat et ont empêché de répondre à la seule question, la qualification juridique du tir qui a tué cette petite fille ».