En Italie, des saisonniers d’Amazon sont réduits à vivre dans des camping-cars

Centre de distribution Amazon de Rovigo, en Vénétie, 189.000 mètres carrés à cheval sur deux communes, près de 1.000 salariés et un nom, Blq1, qui n’est autre que le code de l’aéroport le plus proche, celui de Bologne. Mais le colosse de l’e-commerce transforme également la vie de ses travailleurs en défi logistique : contrats précaires et bas salaires constituent un obstacle insurmontable dans la recherche d’un logement. Certains choisissent donc de vivre dans un camping-car, juste devant leur lieu de travail. Le travail, le travail et encore le travail.