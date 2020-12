Décès de Paolo Rossi: Pablito, le bleu au cœur, des bleus au cœur

Plus que dans un trophée, apanage de quelques-uns, la grandeur d’une victoire se mesure dans le souvenir collectif que cette conquête a laissé. Une mémoire commune que chacun habille de sa propre émotion pour la conserver tel un petit trésor dans un coin de notre tête, un trésor qu’on ne réussira jamais à nous prendre, mais qu’on peut toujours partager, lui donnant à chaque fois un nouvel or. C’est peut-être ça l’éternité.

Alors, Paolo Rossi y est entré une après-midi d’été, le 5 juillet 1982, en franchissant les grilles du Sarrià de Barcelone. Le stade n’existe plus : 78 kilos de plastic l’ont démoli en 1997. Plus la moindre pierre, mais bien le souvenir de cet après-midi-là, où Rossi a « explosé » le Brésil avec trois buts. Le Sarrià restera à tout jamais le jardin de Paolo Rossi. Le lieu où a éclos la légende de « Pablito. » Ce héros inattendu, rejeté même par la presse et les supporters italiens à la veille de cette confrontation sans autre issue que les deux points.