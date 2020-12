Tesla: «Nous voulons atteindre 20 millions de véhicules par an»

En 2014, le « Volant d’or » vous a été décerné à Berlin pour l’ensemble de votre œuvre. J’étais assis à côté du PDG d’une très grande entreprise automobile allemande. Alors que vous vous trouviez sur scène, je lui ai demandé : « Ce type ne vous inquiète pas ? C’est du sérieux, là ! » Et il m’a répondu : « Non, absolument pas. Cette idée folle de voitures fonctionnant sur batterie, ce n’est pas pour le marché de masse. Et en plus, ces gens ne savent pas construire de belles voitures. »

C’est intéressant. Il est vrai que nous avions encore des progrès à faire.

Que vous inspire ce type d’attitude empreinte de suffisance ?