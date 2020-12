L'OCDE demande une action urgente pour freiner la surpêche

L'OCDE appelle à une action urgente pour freiner la surpêche, améliorer la gestion des pêches et réformer le soutien au secteur. Sans quoi, l'Organisation de coopération et de développement économiques craint que la conservation et l'utilisation durable de l'océan et de ses ressources ne soient pas garanties.