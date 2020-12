Radioactivité à Olen: aucune menace, et confusion dans les données, rétorque Umicore

Les taux de radioactivité mesurés par l'ONG Greenpeace près de l'usine Umicore à Olen (province d'Anvers) sont "très faibles" et ne constituent aucune "menace pour la santé ou l'environnement", rétorque jeudi Umicore, à la suite de la diffusion la veille d'un reportage de la RTBF. La chaîne publique francophone enquêtait sur les déchets nucléaires stockés sur le site de l'ex-Union Minière, qui rassemble les résidus de radium et d'uranium produits entre 1922 et 1977.