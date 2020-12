De plus en plus de gens sont méfiants vis-à-vis des vaccins » écrit un lecteur en réaction aux informations sur les campagnes de vaccination contre le covid. Une internaute me prend aussitôt à témoin : « J’ai souvent entendu critiquer cet emploi de vis-à-vis. La règle aurait-elle changé ? »

Étonnement de ma part : existe-t-il une règle à ce sujet ? Après investigation, il apparaît que non. Mais il existe de solides préventions sur lesquelles je vais me pencher, histoire de faire bonne figure.