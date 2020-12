Coronavirus : un rituel national pour exorciser une année pourrie

Le 30 décembre, à 20h, « Let’s tick together » devrait résonner à travers toute la Belgique. Un verre (vide), une cuillère, un refrain collectif à jouer à sa fenêtre, un tuto porté par des célébrités : ce toast national vise à symboliser tout ce que nous avons perdu en 2020 et convoquer des temps meilleurs.

Personne ne tergiversera là-dessus : 2020 qualifie haut la main au titre d’annus horribilis. Une pandémie mondiale, des millions de malades, plus de 17.000 décès en Belgique, deux périodes de confinement, une bombe à retardement économique et sociale : on fait difficilement plus pourrie que cette année qui touche à son terme. Non seulement, nous avons perdu des êtres chers, des perspectives professionnelles, du contact humain, mais nous avons dû digérer ces traumatismes seuls ou enfermés dans notre bulle.