Épouse de Joe depuis 43 ans, Jill Biden sera la première first lady qui continuera à travailler. Cette enseignante va faire revenir au sommet la science, l’attention aux autres et l’égalité des genres.

Portrait

C’est une fonction bizarre, à laquelle on n’est pas élu, mais la personne qui l’occupe dispose d’un budget important, de collaborateurs, et d’une mise en lumière planétaire. Jill Biden sera donc la prochaine first lady des États-Unis. Mais qui se cache derrière cette silhouette fuselée, cette blondeur élégante, ce regard souriant qui ne quitte pas son Joe des yeux ? L’épouse classique et parfaite d’un homme politique arrivé au sommet après une longue carrière ? Pas seulement.