Bruxelles, première ville étudiante du pays avec plus de 104.000 âmes inscrites dans 52 institutions d’enseignement supérieur subsidié. Une grande distinction que la Région souhaite plus que jamais mettre en avant pour attirer mais aussi séduire les candidats à l’enseignement supérieur et universitaire, belges et étrangers. Pour ce faire, fin 2018, le gouvernement Vervoort jetait ainsi les bases de la Cellule vie étudiante créée au sein du centre d’expertise régional, perspectives.brussels.