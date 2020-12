Europa League: match spectaculaire entre le Standard et Benfica (direct 1-1)

Dernier de son groupe, le Standard n’a plus d’espoir de qualification depuis sa défaite face aux Rangers.

Le Standard reçoit Benfica dans le cadre de la 6e et dernière journée du groupe D. Les Rouches ont été éliminés après leur défaite 3-2 sur le terrain des Glasgow Rangers la semaine dernière, tandis que les Aigles se sont qualifiés pour les 16es de finale à la suite de leur victoire 4-0 face au Lech Poznan.

Benfica et les Rangers sont en tête du groupe avec 11 points et sont assurés de passer l’hiver européen. Poznan et le Standard comptent 3 unités.

Les tournants du match

12e. Après trois occasions pour Benfica, le Standard obtient sa première opportunité. Et c’est but ! Jans centre vers Raskin dont la reprise de la tête est parfaite.

16e. Benfica réagit immédiatement à l’ouverture du score. C’est Everton qui met fin victorieusement de la tête à un très beau mouvement.