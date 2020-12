Le Standard quitte l’Europa League sur un partage spectaculaire face à Benfica (2-2, vidéos)

Le Standard a bouclé sa campagne européenne par un partage (2-2) pour l’honneur face à Benfica jeudi soir à Sclessin dans le cadre de la 6e et dernièe journée de la phase de groupes de l’Europa League. Les verdicts dans le groupe D étaient déjà connus avant le coup d’envoi : Benfica et les Glasgow Rangers étaient déjà qualifiés pour les 16es de finale et le Standard et Poznan étaient éliminés.

Dans l’autre match du groupe D, les Glasgow Rangers se sont imposés 0-2 à Poznan. Les Ecossais terminent en tête du groupe avec 14 points, devant Benfica (13). Le Standard finit 3e (4 points) et Poznan dernier (3 points).

Les tournants du match

12e. Après trois occasions pour Benfica, le Standard obtient sa première opportunité. Et c’est but ! Jans centre vers Raskin dont la reprise de la tête est parfaite.