Courtois, Alderweireld et De Bruyne visent une place dans le onze de base de l’année de la FIFA

Thibaut Courtois (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham) et Kevin De Bruyne (Manchester City) sont nommés pour intégrer le Onze de l’année 2020. Jeudi, la FIFA, fédération internationale de football, a dévoilé une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Les résultats seront connus le 17 décembre à l’occasion d’une cérémonie virtuelle.

Cette équipe de l’année sera composée grâce aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Le gardien ainsi que les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants avec le plus de votes figureront dans le Onze de l’année. La dernière place sera remplie par le joueur suivant ayant reçu le plus de suffrages.