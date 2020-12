Affaire Dutroux: une amende de 21.000 euros pour avoir «écouté et enregistré» la discussion entre Michelle Martin et Jean-Denis Lejeune

La cour d’appel de Liège a tranché dans une affaire de 2012 pour laquelle une journaliste et son média étaient poursuivis. On reprochait à la première le fait d’avoir, le 16 novembre 2012, « intentionnellement écouté et enregistré, pendant sa transmission, une communication privée à laquelle elle a pris part sans le consentement de tous les participants ». Il s’agissait de 53 minutes de discussion entre les deux parties civiles, Jean-Denis Lejeune et Michelle Martin, à l’occasion d’une séance de médiation se tenant à huis clos.

La deuxième prévention concernait tant la journaliste que son média et portait sur le fait d’avoir « sciemment divulgué à une autre personne le contenu de communications privées, illégalement écoutées ou enregistrées ». Elle visait donc la rédaction et la publication d’un article portant sur cette conversation.