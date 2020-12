«Rappelons nos valeurs et refusons l’Europe forteresse»

Compte tenu des enjeux cruciaux de certains dossiers, et alors que se tiennent d’importantes rencontres européennes, j’entends rappeler que le contexte sanitaire et la peur qu’il suscite ne sauraient nous faire oublier nos valeurs, principes et engagements. Quatre thématiques appellent, de notre part, une position claire : l’Union européenne y joue son avenir et sa cohésion. Or, je constate que le sens de l’humain et l’esprit de solidarité sont en train de se déliter. Je m’en inquiète, car nous avons plus que jamais besoin, et de l’un, et de l’autre. Il ne saurait y avoir de prospérité juste et durable, ni même de paix, sans respect de nos valeurs fondatrices.

1. L’accessibilité des vaccins. À l’heure où les firmes pharmaceutiques annoncent, les unes après les autres, l’arrivée de leur vaccin anti-Covid-19, nous devons savoir ce que fera l’Europe pour rendre ceux-ci accessibles à tous – y compris aux pays les plus pauvres, en Afrique et ailleurs. Ces vaccins, ces traitements, doivent pouvoir profiter aux hommes et aux femmes du monde entier sans nulle distinction de fortune. Dans le sillage de l’appel lancé par Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, des positions solidaires ont été défendues lors du dernier G20. Depuis lors, celles-ci ont été appuyées par le Premier Ministre Alexander De Croo et la Ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès au Parlement fédéral, ainsi que par le Haut représentant et Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borrell. À présent, il faut passer de la parole aux actes. Comment l’Union européenne compte-t-elle faire pour honorer ses engagements en la matière ? Comment la Belgique va-t-elle y contribuer et participer à l’effort de solidarité ? Il faut des actes et pas seulement des discours !

Lire aussi En Turquie, les experts de l’Union européenne ont le blues 2. Une Europe plus forteresse que jamais. Le nouveau « Pacte migratoire » a été présenté par la Commission européenne. Ce Pacte est très largement en contradiction avec nos valeurs, nos principes, de même qu’avec l’Histoire de l’Europe. On passe à une migration « à la carte » : on choisit ses migrants en fonction de leurs talents et de leurs mérites. La dimension de solidarité est absente. Disons-le : l’eldorado européen, l’Europe terre d’asile, c’est fini ! Il sera désormais beaucoup plus difficile d’entrer en Europe – notamment pour y trouver refuge, s’y former, s’y construire un avenir . Bien plus que par le passé, c’est l’idée d’une Europe forteresse, repliée sur elle-même, qui prévaut. Est-ce l’Europe que nous voulons ?