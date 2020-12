Sommet européen: accord sur la conditionnalité Etat de droit dans le budget européen

Vers 19 h ce jeudi, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se sont accordés sur la conditionnalité qui liera à terme le respect de l’Etat de droit et l’octroi des fonds européens.

Dans les cénacles européens, on prévenait dès mercredi soir qu’il faudrait un peu de « dramatisation » avant que les dirigeants européens n’acceptent le compromis ficelé par Berlin (qui occupe la présidence tournante du Conseil de l’UE) sur le lien entre Etat de droit et octroi des fonds européens dans le budget de l’UE pour 2021-2027. Pour rappel, celui-ci prévoit en substance que ce lien ne sera applicable que lorsque la Cour de justice de l’UE aura rendu un éventuel jugement si la Pologne ou la Hongrie, qui en conteste la légalité, décident d’y faire tester leur intuition. A leur arrivée au sommet européen, jeudi après-midi, les pays du Benelux avaient alors dit avoir quelques interrogations sur ce compromis, pour s’assurer qu’il ne remettait pas en cause la force du lien établi entre solidarité européenne et respect des valeurs fondamentales. Vers 19h, le président du Conseil européen, Charles Michel, annonçait un accord sur Twitter.