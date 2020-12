Sommet européen: la relance européenne à 1.800 milliards franchit son dernier obstacle

Vers 19 h ce jeudi, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se sont accordés sur la conditionnalité qui liera à terme le respect de l’Etat de droit et l’octroi des fonds européens.

L’apaisement, enfin. Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont validé, jeudi soir, le lien établi dans la prochaine programmation financière (2021-2027) entre octroi des fonds européens et respect des principes de l’Etat de droit. La Pologne et la Hongrie menaçaient de faire chanceler l’édifice du futur budget de l’UE et du plan de relance post Covid-19 car ils craignaient que cette « conditionnalité » Etat de droit ne soit utilisée à des fins politiques. Ils avançaient, dès lors, que ce mécanisme était illégal. Ils ont désormais tout le loisir de tester leur intuition puisque le Conseil européen s’est en substance engagé à ne pas appliquer cette conditionnalité avant un éventuel recours devant la Cour de Justice de l’UE (CJUE). C’est le compromis ficelé par la présidence allemande du Conseil de l’UE décrié par certains observateurs car il semblait faire les affaires de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, en quête d’une réélection en 2022. Une procédure à la CJUE met en effet environ deux ans.