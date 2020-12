Basket: les clubs belges et hollandais optent pour une BeNeleague

En élargissant leur marché aux plats pays, les deux championnats espèrent accroître leur attractivité et offrir un nouveau souffle, économique et sportif, à leurs clubs.

L’avenir situera l’importance du vote intervenu jeudi soir. Mais l’étape paraît historique : les 10 clubs professionnels belges et leurs 12 homologues néerlandais se sont engagés à disputer une BeNeleague la saison prochaine, pour 3 ans au minimum ! La majorité requise (9 pour, 1 abstention côté belge ; 12 pour côté hollandais) a été plus qu’atteinte. Les deux Ligues sont donc mandatées pour concrétiser ce projet accéléré sous l’impulsion de la société HyperCube. Spécialisée dans les modèles économiques et sportifs – comme les playoffs dans le football belge –, elle a sondé toutes les parties prenantes.