FNG - Les performances d'Ellos pourraient relancer FNG

FNG a acquis Ellos en novembre 2019 auprès du fonds d'investissement privé Nordic Capital. Ellos vend des vêtements et des produits d'intérieur en ligne notamment en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande.

"L'Ebitda ajusté a augmenté de 33% au cours des 12 derniers mois, pour atteindre 30,4 millions d'euros (jusqu'en septembre 2020, par rapport à 2019). Le quatrième trimestre 2020 devrait dépasser tous les trimestres précédents", espère le Conseil de surveillance de FNG.

Ce dernier travaille à la relance de FNG, "ce qui est bénéfique tant pour les créanciers que pour les actionnaires", indique l'entreprise dans un communiqué diffusé jeudi. Le Conseil veut "saisir l'élan d'Ellos pour opter pour un scénario de création de valeur".

"Trouver une solution constructive est la priorité du Conseil de surveillance. Une assemblée générale des actionnaires sera alors convoquée afin de fournir plus de détails à ce sujet et d'informer les actionnaires sur les états financiers 2019 et d'autres questions de gouvernance."