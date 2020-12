Le carnet de bord de l’urgentiste: «On a dépassé le stade du fatalisme. On n’est plus dans le faux espoir»

« On a quand même eu l’occasion de se reposer un peu et face aux chiffres qui stagnent, on a dépassé le stade du fatalisme pour être dans le pragmatisme. On n’est plus dans le faux espoir. On sait que l’on se dirige vers une troisième vague. Ce que l’on voit actuellement, c’est, je pense, l’impact de la réouverture des écoles et les fêtes risquent de donner la même chose que Thanksgiving aux Etats-Unis. Car le mal est fait. Quand tu rouvres Ikea alors que le virus circule encore, tu ne dois pas espérer autre chose. Tout ce qu’on avait anticipé doit donc être revu. Alors qu’on opère deux ou trois patients en chirurgie cardiaque, on était prêt à augmenter le nombre, mais on a dû faire marche arrière.