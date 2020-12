Sophie Wimès: «Le covid, quand il a décidé de vous frapper sévèrement, il ne plaisante pas»

Ça va beaucoup mieux. Je suis contente d’être en capacité de revenir travailler, c’est certain. La réalité, c’est que ce n’est pas toujours simple, un retour après le covid, mais quand on pense à celles et ceux qui ont beaucoup moins de chance que nous, on ne se plaint pas. » Sophie Wilmès a accordé sa première interview télévisée depuis son hospitalisation à RTL-TVI.

« On oublie que même quand on suit les règles et qu’on prend toutes les précautions possibles, il y a encore un danger » reconnaît l’ancienne Première ministre. « Le covid, quand il a décidé de vous frapper sévèrement, il ne plaisante pas, il vous frappe extrêmement sévèrement. »