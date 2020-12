John van den Brom de retour à Anderlecht, 2.476 jours plus tard

Malgré six ans de plus (et sans doute quelques kilos), Anderlecht ne va pas retrouver un coach très différent ce jeudi soir. Le dépaysement sera sans doute plus grand pour le Batave. « Il subsiste encore quelques personnes et, je vais les revoir avec plaisir même si nous avons déjà échangé des messages », a précisé le Néerlandais avant cette rencontre. « Si nous parvenons à gagner, ce sera spécial pour moi et pour le club avec une 8e victoire d’affilée. » Ces retrouvailles sont l’occasion d’opérer un flash-back sur ses huit dernières années…