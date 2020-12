Athlétisme: la famille Borlée va passer sous pavillon flamand

Depuis plusieurs années déjà, Jacques Borlée, en désaccord avec bon nombre de ses dirigeants successifs, avait régulièrement menacé de quitter le giron de la Ligue francophone d’athlétisme (LBFA), à laquelle lui et ses enfants sont affiliés depuis toujours, pour son homologue flamande (VAL) avec l’ensemble de ses athlètes.

A moins d’un an des Jeux olympiques de Tokyo, il a décidé de passer à l’acte. La nouvelle sera officialisée ce vendredi lors d’une conférence de presse en ligne à laquelle prendront part le coach bruxellois et ses athlètes – ses trois enfants Kevin, Jonathan et Dylan, ainsi que Hanne Claes et Camille Laus –, le ministre flamand des Sports, Ben Weyts (N-VA), et le coordonnateur du haut niveau à la VAL, Rutger Smith.