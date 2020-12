Auteur de l’ouverture du score d’une jolie reprise de la tête, Nicolas Raskin a inscrit le tout premier but de sa carrière sur la scène européenne. « Ce goal, je l’ai inscrit grâce à mon père », glissait-il au micro de la RTBF. « Cela fait plusieurs semaines qu’il me dit que je dois essayer de m’infiltrer beaucoup plus dans le rectangle sur les centres. Ici, je l’ai fait, et le ballon de Laurent (NDLR : Jans) était parfait. J’ai sauté, joué le coup à fond, et marqué ! »