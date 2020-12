Europa League: le Standard a fait bien mieux que jouer le jeu contre Benfica

Une semaine après avoir vu le rideau tomber sur les ambitions nourries plus ou moins ouvertement au niveau de la scène européenne, le Standard a pris congé de l’Europa League en quittant Sclessin la tête haute. Et ce, après avoir arraché avec détermination son quatrième point pour terminer à la troisième place de son groupe, devant Lech Poznan. Une performance plutôt appréciable quand on connaît les lettres de noblesse de Benfica dont la profondeur de banc a parlé à deux reprises, juste après avoir concédé l’avantage à son adversaire belge.

Pour sa part, Philippe Montanier n’a pu que bien plus modérément puiser dans son effectif que son homologue portugais Jorge Jesus, ce qui explique peut-être un manque de fraîcheur ou de lucidité lors de certaines plages de la rencontre.