Luxembourg-Belgique: deux accords frontaliers importants

Le ministre belge des Finances s’est rendu à Luxembourg ce mardi. Et deux accords pour les communes et les travailleurs frontaliers ont été ratifiés.

Ce mardi, la visite au Grand-Duché de Luxembourg du ministre belge des Finances Vincent Van Peteghem à son homologue Pierre Gramegna n’aura pas été vide pour les travailleurs frontaliers et pour les communes belges frontalières. D’une part, l’accord fiscal favorisant le télétravail des frontaliers pour cause de Covid a été prolongé. Grâce à cela, l'exonération qui leur est accordée pour les jours travaillés sur le territoire belge est prolongée jusqu'au 31 mars. Cet accord offre dès lors une nouvelle sécurité juridique et fiscale à près de 48.000 travailleurs frontaliers et à leurs employeurs.