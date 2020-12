Europa League: voici toutes les équipes qualifiées pour les seizièmes de finale

La phase de poules de l’Europa League s’est terminée ce jeudi soir. Tous les tickets pour les seizièmes de finale ont été distribués. Parmi les formations qualifiées, on retrouve notamment deux équipes belges : le Club de Bruges et l’Antwerp. Le tirage au sort du prochain tour se tiendra ce lundi 14 décembre. Les seizièmes de finale se dérouleront les jeudis 18 et 25 février 2021.

Voici les équipes qualifiées

Les têtes de série : Manchester United (Ang), FC Bruges (Bel), Shakhtar Donetsk (Ukr), Ajax Amsterdam (P-B), AS Rome (Ita), Arsenal (Ang), Leverkusen (All), Rangers (Eco), PSV (P-B), Naples (Ita), Leicester (Ang), AC Milan (Ita), Villarreal (Esp), Dinamo Zagreb (Cro), Tottenham (Ang), Hoffenheim (All).