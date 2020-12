Standard: Gojko Cimirot, l’homme à tout faire

Contre toute attente, c’est bien le Bosnien qui a pallié la suspension de Noë Dussenne en défense, positionné dans l’axe entre les habituels Merveille Bokadi et Kostas Laifis. « Je sentais que Cimi’ avait des dispositions pour jouer à cette place, pour faire des allers-retours entre le milieu et l’axe de la défense. C’est quelqu’un qui a une belle sensibilité tactique. Pour une première, je suis très content », s’est réjoui Philippe Montanier. L’idée était aussi d’amener un peu de vitesse dans l’arrière-garde liégeoise afin de contrer l’explosivité des attaquants de Benfica, à commencer par celle de Darwin Nunez. Dans ce registre, le pari a été moyennement remporté par Philippe Montanier car son joueur a notamment été piégé dans la profondeur sur l’égalisation d’Everton, amenée par la course d’Adel Taarabt et la passe lumineuse de Pedrinho.