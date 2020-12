Groupe d’experts du covid: la troisième fois sera la bonne?

Vous avez critiqué le Gees, vous avez rejeté le Celeval, mais vous serez peut-être épaté/e par le nouveau groupe d’experts (non encore baptisé) désormais mis sur pied ? C’est en tout cas le troisième que le gouvernement s’adjoint pour l’aider à gérer la crise du covid. Le troisième et le plus nombreux : 24 membres désormais contre 17 au Celeval (hors suppléants) et 10 au Gees. Un groupe encore plus déterminant que les précédents puisque le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le Premier ministre Alexander De Croo revendiquent de mener une politique basée sur les chiffres, la science, et donc les experts.