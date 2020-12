Indice UEFA: peut-être plus aucun club belge en Ligue des champions en 2023-2024!

Il est loin le temps où les clubs belges étaient abonnés aux finales européennes (huit entre 1976 et 1984, dont trois victorieuses pour Anderlecht). Historiquement, la Belgique a même gagné… deux fois plus de Coupes d’Europe (C2 1976 et 1978, C3 1983 pour Anderlecht ; C2 1988 pour Malines) que la France (C1 1993 pour Marseille ; C2 1996 pour le PSG) !

Aujourd’hui, on s’inquiète plutôt pour l’avenir, en fonction de notre indice UEFA qui vacille…

1. La Belgique a été 3e nation européenne en 1979 et 20e en 1998

L’accès aux compétitions européennes est régi par l’indice UEFA, calculé sur les résultats des clubs lors de cinq saisons consécutives. Le meilleur classement de la Belgique est la 3e place occupée en 1979 et 1980. Ce qui nous avait permis, selon les règles en vigueur à l’époque, d’avoir… six clubs européens lors des exercices 1980-1981 et 1981-1982 ! A l’opposé, le pire classement de notre pays fut la 20e place en 1998. La remontée a été lente, jusqu’à la 14e place en 2009, date de la création des Playoffs qui devaient tirer notre football vers le haut. Contrat rempli avec la 13e place atteinte en 2011, la 12e en 2012, la 11e en 2013, la 10e en 2014, la 9e en 2016, la 8e en 2019 et la 9e en 2020.