Joe Biden et Kamala Harris sont désignés «Personnalités de l’année» par le magazine Time

Le président-élu américain Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont été désignés jeudi « Personnalités de l’année » du magazine Time, après leur victoire sur Donald Trump que ce dernier continue à contester.

Joe Biden, qui doit être investi 46e président des Etats Unis le 20 janvier, et Kamala Harris, ont été choisis devant trois autres finalistes – Donald Trump, le mouvement contre les inégalités raciales déclenchées par la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis, et le docteur Anthony Fauci et les soignants les plus exposés au coronavirus.

En 2019, le magazine avait choisi la militante suédoise du climat Greta Thunberg, à 16 ans plus jeune récipiendaire de cette distinction décernée depuis 1927.