Décès de Roland D’Ieteren

C’est un monument de l’industrie automobile belge qui s’est éteint. Roland D’Ieteren, l’ancien patron de l’entreprise familiale qui porte son nom, a été emporté par le Covid à l’âge de 78 ans. Représentant de la sixième génération, il a été à la tête du premier importateur belge d’automobiles pendant 30 ans en tant qu’administrateur-délégué et pendant 42 ans en tant que président du conseil d’administration.

Il a profondément transformé et développé cette entreprise qui était essentiellement centrée sur le marché belge pour en faire une multinationale active aux quatre coins du monde. Et ce via la réalisation de deux grosses opérations stratégiques : l’achat en 1989 de 60 % de la société de location Avis Europe (participation vendue en 2011) et l’acquisition en 1999 du sud-africain Belron (carglass), spécialiste de la réparation de vitrage automobile. Il est l’architecte de cette diversification qui a permis à D’Ieteren de reposer sur trois pieds pendant de nombreuses années.