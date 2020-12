Maison de repos: les résidents vont pouvoir fêter Noël en famille

La perspective d’un Noël confiné s’éloigne un peu pour les pensionnaires des maisons de repos. Ce vendredi, une nouvelle circulaire a été envoyée par la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, signifiant l’assouplissement des visites durant la fin de l’année. Depuis le 23 octobre dernier, les contacts avec les familles étaient à nouveau strictement limités pour endiguer l’épidémie qui n’a pas épargné les résidences. Ainsi, les habitants pouvaient recevoir une seule personne, la même durant 15 jours et si possible dans un espace dédié dans la maison de repos et non plus dans les chambres sauf pour les cas de glissement ou de fin de vie.