Comment éviter la 3e vague? Inscrivez-vous au grand débat national De Standaard/Le Soir

« D e Standaard » et « Le Soir » réunissent six scientifiques et acteurs de terrain belges, pour élaborer les scénarios qui nous mettraient hors de portée du virus. Sans mettre nos vies à l’arrêt complet à nouveau. Six scientifiques et acteurs de terrain qui répondront aussi à toutes les questions de nos lecteurs. Flamands et francophones réunis pour un grand débat national, sans tabou.

Nos invités: Niels Hens, Yahya Hachem Samii, Marius Gilbert, Gert Peersman, Isabelle François, Erika Vlieghe.