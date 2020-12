Le grand débat national De Standaard/Le Soir: comment éviter la 3e vague?

« D e Standaard » et « Le Soir » réunissent six scientifiques et acteurs de terrain belges, pour élaborer les scénarios qui nous mettraient hors de portée du virus. Sans mettre nos vies à l’arrêt complet à nouveau. Six scientifiques et acteurs de terrain qui répondront aussi à toutes les questions de nos lecteurs. Flamands et francophones réunis pour un grand débat national, sans tabou.

C’est le rendez-vous que nous vous proposons ce mardi 15 décembre de 13h à 15h , en direct vidéo. Inscrivez-vous à ce webinaire inédit, animé par Béatrice Delvaux et Karel Verhoeven, et entrez en discussion avec des experts comme Marius Gilbert (ULB), Isabelle François (CHC MontLegia), Yahyâ Hachem Samii (Ligue bruxelloise de santé mentale), Niel Hens (UHasselt), Gert Peersman (UGent) et Erika Vlieghe (KU Leuven).

Attention, ce webinaire est réservé aux 500 premiers inscrits.

Rendez-vous sur www.lesoir.be/webinar pour vous inscrire.