Coronavirus: la Vivaldi accorde une prime de 10 euros par jour pour le chômage temporaire durant plus de deux mois

L’ensemble des personnes contraintes au chômage temporaire corona pendant plus de deux mois recevront 10 euros de compensation quotidienne. Celle-ci s’ajoutera aux 70% de leur salaire plafonné et à la contribution de 5,63 euros de l’ONEM, a annoncé vendredi le ministre fédéral de l’Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS).

Un supplément de 150 euros

La prime sera accessible pour les travailleurs de tous les secteurs. Sans discrimination.

L’arrêté pris vendredi par le ministre du Travail fait en sorte qu’un chômage temporaire au-delà de deux mois donnera droit à un supplément de 150 euros. Une nouvelle prime de protection de 10 euros, par jour de chômage temporaire, sera ensuite débloquée.