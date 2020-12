Brexit: «faible» espoir d’accord, avertit von der Leyen

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne - Photo News

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré vendredi aux dirigeants des 27 que les espoirs d’un accord avec Londres sur la future relation commerciale étaient « faibles », ont confié à l’AFP plusieurs participants.

Elle a estimé qu’il y avait « plus de probabilité pour un no deal que pour un deal » dans un bref compte rendu de son dîner avec le Premier ministre britannique devant les chefs d’Etat et de gouvernement européens réunis en sommet à Bruxelles, ont-ils indiqué.

Les propos de la cheffe de l’exécutif européen font écho à ceux de Boris Johnson qui a déclaré jeudi qu’il existait une « forte possibilité » d’échec des négociations.