Dans LéNA cette semaine: «Il s’agit de ressentir la vie» prône Elon Musk

Le patron de la société automobile Tesla pourrait bien être le plus grand visionnaire au monde. Avec SpaceX, il ambitionne d’atteindre Mars, tandis qu’avec Neuralink, il vise à améliorer l’intelligence humaine. Il a beau être la deuxième personne la plus riche au monde, il n’empêche… « J’ai vendu ma résidence principale de Los Angeles. Et nous nous apprêtons à vendre mes autres maisons. Je vais dormir à l’usine, dans l’une des salles de conférences. Il faudra énormément de ressources pour construire une ville sur Mars. Je veux être en mesure de contribuer autant que possible. Et pour cela, il va falloir beaucoup de capitaux. » La liberté d’Elon Musk connaît toutefois encore une entrave, qui semble pourtant être sa priorité ultime : ses six enfants : « Si nous croyons en l’humanité, nous devons faire en sorte que la vie humaine perdure sur Terre. » « Il s’agit de ressentir la vie », plaide-t-il. « Les expériences sensorielles qu’elle offre. Que dit le cœur ? Voilà l’important. »