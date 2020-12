Cyclo-cross, route et VTT: Mathieu van der Poel veut tout gagner en 2021

Il a, quelque peu, prolongé la césure. Deux semaines après Wout van Aert, Mathieu van der Poel va, lui aussi, retrouver le dossard et la sueur de l’intensité boueuse du cyclo-cross pour son grand retour à la compétition. Huit semaines après son sprint aussi homérique que victorieux sur la large route menant à Audenarde, le vainqueur du Tour des Flandres lance une saison nouvelle, qui épousera bien des contours. Celui des labourés, donc, ce samedi à Anvers et dimanche à Gavere, même si cette discipline tend, dans son agenda, à fondre comme le givre sur un pare-brise chauffé par un soleil hivernal. « J’ai déjà atteint tous mes objectifs dans ce domaine », précise le triple champion du monde, triple champion d’Europe et sextuple champion des Pays-Bas, entre autres joyeusetés, de la discipline. « Mes objectifs sont maintenant plus sur la route et en VTT, mais ce n’est pas pour ça que je suis moins excité ou moins motivé. »