Steven Van Gucht: «Résistez à la tentation de vous voir à l’intérieur, cela fait le jeu du virus»

Comme dans plusieurs pays européens, les taux d’infections et d’hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique. Contrairement aux Pays-Bas ou à l’Allemagne, nous ne constatons pas encore de hausse générale. Nous avons réussi à réduire le taux de contamination qui est passé du plus élevé à un des plus bas en Europe. Malheureusement le plateau actuel se trouve à un niveau trop élevé et trop dangereux » a pointé Steven Van Gucht lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano, remplaçant de manière exceptionnelle Yves Van Laethem.