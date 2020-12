La Pro League et la Commission des jeux de hasard renforcent leur collaboration avec un nouvel accord sur les paris

À travers cet accord, l’accent est mis sur la protection des joueurs et le jeu responsable, avec notamment la mise en place d’un comité d’intégrité.

La Pro League de football et la Commission des jeux de hasard ont décidé d’insister sur la protection des consommateurs/joueurs de paris sportifs dans leur nouvel accord qui renforce leur collaboration, a annoncé vendredi par la Pro League.

« Un nouvel accord-cadre affine la collaboration entre les clubs de football professionnels et les opérateurs de jeux de hasard détenteurs d’une licence et souligne aux clubs leur responsabilité envers la société. Cet accord-cadre est axé sur la protection des consommateurs/joueurs et sur le contrôle permanent de cet accord par toutes les parties », précise la Pro League.

La collaboration vise à réduire au minimum les comportements de jeu excessifs et l’accord entend aller plus loin que ce qui est imposé dans la législation actuelle.