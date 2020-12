Coronavirus: le nombre de nouvelles contaminations plus important en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles (infographie)

Le Centre de crise a fait le point sur les chiffres relatifs à la pandémie de coronavirus en Belgique. Le virologue Steven Van Gucht s’est attardé sur les différences entre régions et provinces.

Les nouvelles infections au coronavirus et les hospitalisations ont atteint un plateau en Belgique, « malheureusement encore trop élevé et dangereux », a indiqué vendredi le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, lors du point presse sur l’évolution épidémiologique du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

Remplaçant de manière exceptionnelle Yves Van Laethem, le porte-parole néerlandophone du Centre de crise s’est attardé sur les différences entre régions et provinces. En Flandre, les chiffres des nouvelles infections augmentent légèrement de 5 %, alors qu’en Wallonie et à Bruxelles ils baissent de 11 % et 14 % respectivement.