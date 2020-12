Le prix de l'eau n'augmentera pas en Wallonie l'an prochain

Le prix de l'eau restera inchangé en 2021 pour les clients de la Société wallonne des eaux (SWDE). C'est ce qu'annonce vendredi la principale société publique de production et de distribution d'eau potable en Région wallonne.

La SWDE n'a pas augmenté le "coût vérité à la distribution" depuis 2014, ce qui permet à un ménage qui consomme 100 m3 d'eau par an d'économiser 25 euros sur sa facture annuelle. En 2021, l'autre partie de la facture, appelée "coût vérité à l'assainissement" n'augmentera pas non plus.

Dans le même temps, quelque 100 millions d'euros sont investis chaque année, sur fonds propres, dans le renouvellement et la modernisation des infrastructures, indique par ailleurs la SWDE.

La société souligne que les personnes qui éprouvent des difficultés pour payer leur facture d'eau peuvent se tourner vers son dispositif de soutien ou faire appel au fonds social de l'eau via leurs CPAS.