Le vrai ou faux: 600.000 Belges contaminés, 600.000 Belges immunisés?

La barre des 600.000 cas positifs au coronavirus a été franchie en Belgique, où 600.397 personnes ont été à ce jour dénombrées. Officiellement. La précision est utile puisqu’un certain nombre de Belges n’ont pas pu être détectés par manque de tests disponibles à différents moments, lors de la première vague (on les réservait aux personnes gravement malades) ou de la deuxième (seuls les symptomatiques ont pu se faire tester au plus fort de la crise, pas les cas contacts pourtant à risque). Le chiffre du nombre total de Belges contaminés par le coronavirus est donc peut-être sous-estimé… Quoi qu’il en soit, est-on en droit de penser que cette portion de la population est désormais immunisée ? Pas si vite.