La partie de la place située entre la statue et l’église sera réservée à la mobilité douce. © Pierre-Yves Thienpont. - Pierre-Yves Thienpont.

Une nouvelle étape se profile en vue du réaménagement de la place Royale, lieu emblématique de la capitale, même si la prudence reste plus que jamais de mise dans ce dossier pour lequel on ne compte plus les retards à l’allumage. « Quatorze ans qu’on en parle » résumait, à ce propos, Pascal Smet (One.Brussels), le secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme lors d’une interview consacrée aux perspectives post-Covid à Bruxelles (Le Soir du 4 juillet).