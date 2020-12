Voyages: comment ne pas laisser s’envoler vouchers et billets d’avion

Il y a ceux qui ont dû reporter les vacances de Pâques pour cause de confinement généralisé. Puis les réservations estivales par manque de clarté sur les destinations ouvertes. Puis celles de Toussaint pour cause de reconfinement. Face aux congés de fin d’année, en voici de nouveaux avec les mêmes questions : partir ou pas ? Que faire du billet d’avion que j’ai acheté il y a quelques jours, semaines ou mois ? Et par malchance, on trouvera sans doute une même personne qui cumule les reports de vacances chaque fois depuis le mois de mars…

Partir ? Les possibilités de voyage lointain sont limitées si on veut respecter le strict conseil officiel d’éviter la zone rouge.