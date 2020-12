Hockey: gagner pour ne rien regretter

Le premier tour de la compétition rendra son verdict, dimanche, sur le coup de 16h30. Si les Gantois, toujours invaincus, sont assurés de terminer en tête à l’issue des treize premières rencontres et que l’Orée, le Léopold, le Watducks et Louvain ont déjà validé leur ticket pour les playoffs, la lutte s’annonce terrible pour décrocher les trois dernières places en jeu. D’autant plus que cinq équipes peuvent encore y parvenir et que certaines d’entre elles doivent encore disputer deux matches avec les trois rencontres d’alignements programmées, samedi.