Le lob de Roofe, le but victorieux de Laifis, le sacrifice de Cop, la frappe de Tapsoba,... Revivez le parcours européen du Standard en vidéos

Ce jeudi soir, le Standard a disputé le dernier match européen de cette saison. Un nul honorable contre une belle équipe de Benfica qui conclut une campagne assez mitigée de la part des Rouches. Après trois prestations décevantes, les Rouches se sont réveillés et ont montré un tout autre visage lors des matches retour. Mais c’était malheureusement déjà trop tard…

Après une élimination sur le fil la saison passée, malgré une solide victoire face à Francfort et un partage glané face à l’ogre de leur groupe, Arsenal, le Standard entamait sa campagne européenne 2020-2021 avec l’espoir d’enfin sortir de la phase de poules. Une qualification qui leur échappait depuis neuf ans, soit une éternité pour des fans qui rêvent de revivre des matches à élimination directe endiablés. Et, à l’annonce des noms présents dans cette poule, les Rouches semblaient en mesure de se battre pour arracher la deuxième place. L’ogre Benfica, le surprenant Glasgow Rangers et le méconnu Lech Poznan, tombeur de Charleroi en barrages, les espoirs semblaient permis pour les Liégeois. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…