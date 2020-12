Rien de plus drôle qu’une tragédie

Dans ce roman entre New York et Paris, Patrick deWitt suit la flamboyante déglingue d’une sexagénaire new yorkaise, de son fils mélancolique et de son étrange chat.

Auteur de l’excellent Les frères Sisters et du non moins réjouissant Heurs et malheurs du sous-majordome Minor, Patrick deWitt n’aime rien tant qu’induire son lecteur en erreur, livrant des récits dont on croit savoir où ils vont nous mener pour mieux nous balader dans ses délires avec un délicieux mélange de dérision et de mélancolie, de quotidien et de fantastique.

En 2011, il connaît le succès avec The Brothers Sisters (Les Frères Sisters en français) qui conquiert les lecteurs avant d’être adapté au cinéma par Jacques Audiard. Un peu paralysé par cette reconnaissance, il a besoin de temps pour retrouver l’inspiration et sortir en 2016 Heurs et Malheurs du sous-majordome Minor. Après le western des Frères Sisters, il entre cette fois dans l’univers des contes de fées. Toujours avec le même côté décalé mêlant dérision et questionnement sur l’existence tout en dressant de formidables portraits de ses personnages.